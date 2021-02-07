Волков "покусав" Оверіма і потрапив до лікарні: дивіться жорсткий нокаут в UFC

Поєдинок завершився вже в другому раунді

У Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184. У ньому повинен був брати участь українець Денис Бондар, але не отримав візу.

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А головною подією вечора став поєдинок росіянина Олександра Волкова і Алістара Оверіма з Нідерландів. Бій пройшов за повної переваги російського бійця. І перемогу технічним нокаутом у другому раунді здобув Волков.

Таким чином, для Волкова це була 33-тя перемога при 8 поразках. Оверім програв 19-й бій з 66.

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Після бою росіянина забрали до лікарні. "Потрібно зробити знімок. Трохи травмував ногу. Необхідно для протоколу зробити знімок, що це не перелом", – сказав боєць.

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Також він подякував Оверіму за поєдинок.

"З великою повагою ставлюся до легенди. Алістар, один з бійців, на боях якого я ріс. Але бій є бій, перемагає найсильніший, дякую йому за цю зустріч", – заявив Волков.

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