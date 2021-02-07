Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Новини MMA

50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFC

7 лютого, 08:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Корі Сендхаген за 28 секунд уклав Френкі Едгара

У ніч на 7 лютого в Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184. У ньому повинен був брати участь українець Денис Бондар, але не отримав візу.

Реклама

А в одному з головних боїв зійшлися представники в напівлегкій ваговій категорії – 28-річний американець Корі Сендхаген і його 39-річний співвітчизник Френкі Едгар. Поєдинок завершився на 28-й секунді ефектним нокаутом – після точного попадання Сендхагена коліном в голову Едгара.

За цей удар Корі отримав премію в 50 тисяч доларів.

Для Сендхагена ця перемога стала 14-ю в кар'єрі при 2 поразках. У Едгара 34 бої в ММА – 24 перемоги, 9 поразок і 1 нічия.

В тренді
Футболісти Білорусі будуть служити в армії: "Спортсмен повинен виходити на поле воїном"

Читайте також: Сепаратизм, допінг, травми: чим запам'яталися українці в UFC

Реклама

Раніше ми писали, що на UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA UFC змішані єдиноборства
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилину
Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилинуMMA
Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного удару
Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного ударуMMA
На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, яка перемагала Вірастюка, повертається в MMA
На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, яка перемагала Вірастюка, повертається в MMAMMA
Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачили
Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачилиMMA
Влаштувала стриптиз, катаючись на сноуборді: бікіні не вмістило груди чемпіонки світу на морозі
Влаштувала стриптиз, катаючись на сноуборді: бікіні не вмістило груди чемпіонки світу на морозіІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти