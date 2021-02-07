50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFC

У ніч на 7 лютого в Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184. У ньому повинен був брати участь українець Денис Бондар, але не отримав візу.

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А в одному з головних боїв зійшлися представники в напівлегкій ваговій категорії – 28-річний американець Корі Сендхаген і його 39-річний співвітчизник Френкі Едгар. Поєдинок завершився на 28-й секунді ефектним нокаутом – після точного попадання Сендхагена коліном в голову Едгара.

За цей удар Корі отримав премію в 50 тисяч доларів.

Для Сендхагена ця перемога стала 14-ю в кар'єрі при 2 поразках. У Едгара 34 бої в ММА – 24 перемоги, 9 поразок і 1 нічия.

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Раніше ми писали, що на UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма.

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