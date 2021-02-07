50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFC

В ночь на 7 февраля в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В нем должен был участвовать украинец Денис Бондарь, но не получил визу.

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А в одном из главных боев сошлись представители полулегкой весовой категории – 28-летний американец Кори Сэндхаген и его 39-летний соотечественник Фрэнки Эдгар. Поединок завершился на 28-й секунде эффектнейшим нокаутом – после точного попадания Сэндхагена коленом в голову Эдгара.

За этот удар Кори получил премию в 50 тысяч долларов.

Для Сэндхагена эта победа стала 14-й в карьере при 2 поражениях. У Эдгара 34 боя в ММА – 24 победы, 9 поражений и 1 ничья.

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Ранее мы писали, что на UFC Fight Night 184 Александр Волков во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима.

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