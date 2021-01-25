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Сепаратизм, допинг, травмы: чем запомнились украинцы в UFC

25 января, 16:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Собрали всех наших бойцов, кто был на контракте промоушена

Украинец Денис Бондарь дебютирует в UFC 6 февраля. Наш боец не первый из Украины в самой крутой бойцовской организации, но к нему меньше всего вопросов. Разберемся почему.

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Если смотреть по паспорту, то первым в UFC был уроженец Красного Луча Никита Крылов. Он подписал контракт с промоушеном еще в 2013 году. Провел 13 поединков, 8 из которых выиграл.

Тем неменее, боец живет в России и во время событий на Донбассе занял сторону сепаратистов. "Считал и считаю себя русским", – говорил Крылов и мечтал принять гражданство так называемой "ЛНР".

Бывший чемпион WWFC Сергей Спивак родился в Кишиневе. Однако в украинском промоушене WWFC выступал под флагом Украины. И когда он подписал контракт с UFC, то на страницах СМИ фигурировал как украинский боец. Однако теперь Сергей представляет Молдову в UFC.

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Похожая ситуация и с Романом Долидзе. Как боец ММА Долидзе сформировался в Украине, но на турнирах UFC представляет историческую родину – Грузию.

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Александр Доскальчук должен был дебютировать в UFC 18 июля 2020 года. Бой планировался на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где вчера Порье нокаутировал Макгрегора. Однако Доскальчук снялся с турнира, а потом его дисквалифицировали за применение допинга.

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Дмитрий Побережец также имел контракт с UFC. Но травмы не позволили ему выступить в лучшем бойцовском турнире.

Есть представитель Украины и в женском крыле UFC. Самая яркая наша звезда в топовом промоушене – это Марина Мороз. 29-летняя "Железная леди" в UFC с 2015 года. За это время провела семь боев – 4 победы и 3 поражения.

Смотрите интервью с Мариной Мороз:

Марина Мороз о своем фермерском детстве
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UFC смешанные единоборства Никита Крылов Марина Мороз Денис Бондарь
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