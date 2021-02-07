Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Волков "покусал" Оверима и попал в больницу: смотрите жесткий нокаут в UFC

7 февраля, 08:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поединок завершился уже во втором раунде

В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В нем должен был участвовать украинец Денис Бондарь, но не получил визу.

Реклама

А главным событием вечера стал поединок россиянина Александра Волкова и Алистара Оверима из Нидерландов. Бой прошел при полном преимуществе российского бойца. И победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Волков.

Таким образом, для Волкова это была 33-я победа при 8 поражениях. Оверим проиграл 19-й бой из 66.

Читайте также: Сепаратизм, допинг, травмы: чем запомнились украинцы в UFC

После боя россиянина забрали в больницу. "Нужно сделать снимок. Немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом", – сказал боец.

Реклама

Также он поблагодарил Оверима за поединок.

"С большим уважением отношусь к легенде. Алистар, один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу", – заявил Волков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту
Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минутуMMA
Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удара
Нокаут в MMA за 15 секунд: победителю хватило одного удараMMA
На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMA
На него даже страшно смотреть: сильнейший человек планеты, побеждавший Вирастюка, возвращается в MMAMMA
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не видели
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не виделиMMA
Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозе
Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять