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Українського "Психа" не пустили в США: дебют в UFC відкладається

3 лютого, 20:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бондар мав битися з Осборном 6 лютого

Дебют українського бійця змішаних єдиноборств Дениса Бондаря в UFC відкладається. 28-річний українець на прізвисько "Псих" мав битися 6 лютого на турнірі UFC Fight Night 184 проти Оді Осборна, проте поєдинок довелося перенести через проблеми Бондаря з візою.

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"Цими вихідними мав відбутися мій дебют в UFC, проте через терміни в отриманні візи він трошки переноситься. Хочу подякувати тренеру, команді і UFC за оперативність. Дуже скоро будуть хороші новини. Слідкуйте за оновленнями", – повідомив Денис на своїй сторінці в Instagram.

Бондар ставав чемпіоном в WWFC, а також є чемпіоном світу-2019 з ММА серед любителів. На його рахунку 13 поєдинків, 12 з яких він виграв. Відзначимо, що українець був фаворитом бою у букмекерів.

Дивіться інтерв'ю з чемпіонкою WWFC Оленою Россохіною:

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UFC виза в США Денис Бондар

Джерело: Сегодня|Спорт

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