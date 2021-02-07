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Он точно не ослепнет? Бой UFC остановили из-за страшной гематомы у бойца

7 февраля, 13:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ужасная травма бойца смешанных единоборств

Бой между американцами Девонте Смитом и Джастином Джейнсом на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе был досрочно остановлен. Джейнс получил ужасную травму.

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В драку бойцов смешанных единоборств вмешался врач. Он остановил поединок во втором раунде из-за гематомы у Джейнса. Глаз Джастина и правда выглядел просто ужасно.

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Победу присудили Девонте. Теперь на счету 27-летнего Смита – 11 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Джейнса 16 побед и 7 поражений.

Ранее мы писали, что на UFC Fight Night 184 Александр Волков во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима. После поединка Волков поехал в больницу проверить, нет ли у него перелома ноги.

Кстати, в этом турнире должен был участвовать украинец Денис Бондарь, но не получил визу в США.

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MMA UFC смешанные единоборства
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