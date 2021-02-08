Выпала с балкона после ссоры с бойцом ММА: в России девушка разбилась в день рождения

Девушка бойца ММА Арсена Батырова Светлана погибла в Москве после конфликта со спортсменом. По информации kp.ru, трагедия с участием рекордсмена Книги рекордов Гиннеса произошла в ночь на 8 февраля. Ранее боец MMA избил двух девушек на новогодней вечеринке.

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Как сообщает источник, вчера Батыров отмечал 39-й день рождения своей подруги в присутствии небольшой компании гостей. Праздник организовали в квартире, которую боец снимал вместе с девушкой. Внезапно влюбленными произошла ссора — они вышли на балкон и громко ругались.

Арсен Батыров и Светлана

В какой-то момент девушка потеряла контроль и ударила Арсена кружкой по голове. Он пошел в комнату и попросил друга помочь обработать рану. Именинница осталась на балконе, чтобы успокоиться. Вскоре гости обратили внимание, что девушка не вернулась в комнату. На балконе ее не оказалось, а тело Светланы нашли под окнами дома. Правохранители начали расследование.

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Отметим, что Батыров – мастер спорта по кикбоксингу и боевому самбо. Призер чемпионата России по ММА и вольной борьбе. Действующий боец организации М-1. Также работал фитнес-тренером боевых искусств в спортивных клубах Москвы.

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В 9 лет Арсен стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, когда в студии МТРК "Мир" непрерывно отжимался 7 час и 20 мин, выполнив упражнение 8 000 раз.

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