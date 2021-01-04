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Боєць MMA побив двох дівчат на новорічній вечірці: у однієї з них вибито зуб і зламаний ніс

4 січня, 10:24

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Спортсмен запевняє, що почав бійку після того, як чоловік постраждалої почав приставати до його подрузі

Литовського бійця ММА Вітольда Ягело підозрюють у побитті двох дівчат і хлопця під час новорічної вечірки. Постраждала, яка виявилася сусідкою бійця, повідомила поліції, що спортсмен прийшов до неї додому, а потім побив її, чоловіка і подругу.

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Сам же спортсмен запевняє, що пустив в хід кулаки тільки після того, як чоловік господині квартири почав приставати до його дівчини. Також, за його словами, одна з постраждалих кинулася на нього з ножем, а потім в конфлікт втрутилася і господиня. Повідомляється, що вона постраждала найбільше – у дівчини вибитий зуб і зламаний ніс.

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Ягело був затриманий в легкому стані алкогольного сп'яніння, однак пізніше відпущений додому. Йому загрожує покарання у вигляді громадських робіт або позбавлення волі на строк до 3 років, повідомляє delfi.lt.

Відео: Сьогодні

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побиття MMA змішані єдиноборства

Джерело: Сегодня|Спорт

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