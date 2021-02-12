"Я вже достатньо солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на все

Зірка австралійського баскетболу Ліз Кембідж недавно запостила відверті фото в соцмережі. Тепер дівчина виклала пікантне відео.
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Баскетболістка позує лише в одній білизні. Відео супроводжується неоднозначним підписом.
"Так, хто з вас мій Валентин? Я не люблю шоколад або цукерки, я вже достатньо солодка. Але відведи мене до Картьє або Тіффані, і я можу тобі щось дозволити" , – написала Ліз в Instagram.
Елізабет Кембідж виступає за "Саутсайд Флайєрс" з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".
У соцмережах у спортсменки досить багато відвертих знімків.
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