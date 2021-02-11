Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy

Зірка стрибків з трампліну німкеня Юліане Зайфарт знялася оголеною в еротичній фотосесії для журналу Playboy.
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"Життя схоже на книгу з віршами, і ми повинні наповнити її чудовими творами. Playboy – відмінна можливість створювати незабутні розповіді, які будуть тривати вічно. Еротична зйомка і стрибки з трампліну – різні речі, це про спорт і мистецтво. Мені подобається і те, і те", – цитує 30-річну Зайфарт Bild.
Дворазова чемпіонка світу також розповіла, що було для неї складніше: роздягнутися на зйомках чи вперше стрибнути з трампліну.
"Ні те, ні інше не є складним. Але і те, і те має йти від серця, щоб результат вийшов класним".
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