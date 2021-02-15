"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подруги

Бывшая супруга известного футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка поделилась неоднозначным фото в соцсетях. На снимке видно нижнее белье Ирины.
"Вот смотрите, не помню кто фоткал, но одна из моих родных подруг... И все бы ничего, все как бы красиво, но момент с трусишками вас не смущает? А что, если бы это была не зима, а лето? И я бы их не надела вообще? Разве подруги так поступают", – подписала фото в Instagram Морозюк.
Ранее Ирина рассказала интимную историю из своей жизни. Девушка призналась, что как-то ее сфотографировали полностью обнаженной в раздевалке, однако больше всего в этой истории удивила реакция мужа.
Яркие фото Ирины Морозюк в Instagram:
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