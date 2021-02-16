"Оштрафували "за надмірну сексуальність": колишня дружина футболіста зачаровує своїми формами

Колишня дружина півзахисника "Манчестер Сіті" Ріяда Мареза Ріта Джохал була оштрафована за відвідання нелегальної вечірки і недотримання карантинних обмежень, введених у Лондоні через COVID-19. Однак дівчина не змогла пропустити нагоди заробити трохи популярності й пафосно оголосила, що її оштрафували "за надмірну сексуальність".
Із заявою Рити сперечатися важко. Яскрава брюнетка вирізняється своїми пишним формами і регулярно тішить своїх підписників в Instagram відвертими фото.
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