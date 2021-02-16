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"Оштрафували "за надмірну сексуальність": колишня дружина футболіста зачаровує своїми формами

16 лютого, 20:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гарячі фото Ріти Джохал

Колишня дружина півзахисника "Манчестер Сіті" Ріяда Мареза Ріта Джохал була оштрафована за відвідання нелегальної вечірки і недотримання карантинних обмежень, введених у Лондоні через COVID-19. Однак дівчина не змогла пропустити нагоди заробити трохи популярності й пафосно оголосила, що її оштрафували "за надмірну сексуальність".

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Із заявою Рити сперечатися важко. Яскрава брюнетка вирізняється своїми пишним формами і регулярно тішить своїх підписників в Instagram відвертими фото.

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дівчина Ріяд Марез WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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