Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано

Схоже, Артем і Валерія ще можуть возз'єднатися. Не дарма футболіст казав, що перерви – на користь

Місяць тому форвард "Миная" Артем Мілевський повідомив, що розійшовся з білоруською шатенкою Валерією після "найтриваліших стосунків" у його житті. Однак не виключено, що вони зійдуться знову.

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Принаймні, 36-річний Мілевський продовжує лайкати фотографії своєї колишньої, з якою був разом два з половиною роки. Причому з такою регулярністю, що виникає питання: а вони точно порвали?

Ось під цими фото Валерії після розставання з нею Мілевський поставив "подобається":

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При цьому сама Валерія своїми постами в Instagram ніби дає зрозуміти, що готова до життя без Мілевського.

"Прогноз: сонця не буде, сяйте самостійно", – пише дівчина

Або такий її пост: "Не знаєте, як жити? Заспокойтеся: ніхто не знає. Просто насолоджуйтеся життям".

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Єдиний хлопець, фотографію з яким останнім часом виклала Валерія, це її син Іван від шлюбу з олімпійським чемпіоном з веслування з Білорусі Олександром Богдановичем, який розпався шість років тому.

"My love Vano", – підписала фото з сином Валерія

Хоча фоловери Валерії відзначають, що на цьому фото вона з Іваном – не як мати і син, а як сестра і брат.

До речі, останніми тижнями у Валерії шляхи-дороги розійшлися не тільки з Мілевським, а й з бізнесом. Днями дівчина зворушливо повідомила про закриття свого салону краси в Мінську.

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Утім, не будемо забувати, що сам же Мілевський, розповівши в січні про розставання з Валерією, не виключив, що в майбутньому може з нею возз'єднатися.

"Думаю, перерви – на користь", – вважає Артем

Та й Валерія на запитання своїх фоловерів, чи покінчено з Мілевським, відповідає інтригуючим мовчанням.

Тож, цілком можливо, ми знову побачимо їх разом. Як на цих фото:

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