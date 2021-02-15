Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано

Похоже, Артем и Валерия еще могут воссоединиться. Не зря футболист говорил, что перерывы идут на пользу

Месяц назад форвард "Миная" Артем Милевский сообщил, что расстался с белорусской шатенкой Валерией после "самых длительных отношений" в его жизни. Однако не исключено, что они сойдутся снова.

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По крайней мере, 36-летний Милевский продолжает лайкать фотографии своей бывшей, с которой был вместе два с половиной года. Причем с такой регулярностью, что возникает вопрос: а они точно порвали?

Вот под этими фото Валерии после расставания с ней Милевский поставил "нравится":

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При этом сама Валерия своими постами в Instagram как бы дает понять, что готова к жизни без Милевского.

"Прогноз: солнца не будет, сияйте самостоятельно", – пишет девушка

Или такой ее пост: "Не знаете, как жить? Успокойтесь: никто не знает. Просто наслаждайтесь жизнью".

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Единственный парень, фотографию с которым за последнее время выложила Валерия, это ее сын Иван от распавшегося шесть лет назад брака с олимпийским чемпионом по гребле из Беларуси Александром Богдановичем.

"My love Vano", – подписала фото с сыном Валерия

Хотя фолловеры Валерии отмечают, что на этом фото она с Иваном – не как мать и сын, а как сестра и брат.

Кстати, в последние недели у Валерии пути-дорожки разошлись не только с Милевским, но и с бизнесом. На днях девушка трогательно сообщила о закрытии своего салона красоты в Минске.

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Впрочем, не будем забывать, что сам же Милевский, рассказав в январе о расставании с Валерией, не стал исключать, что в будущем может с ней воссоединиться.

"Думаю, перерывы идут на пользу", – считает Артем

Да и Валерия на вопросы своих фолловеров, покончено ли с Милевским, отвечает интригующим молчанием.

Так что, вполне возможно, мы снова увидим их вместе. Как на этих фото:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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