Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Не надо печалиться, клоун!" Милевский повздорил с фолловером из-за Дня Валентина

14 февраля, 20:35

Олег Люлька Олег Люлька

Одному из подписчиков футболиста не понравилось его веселое настроение после поражения. Артем ответил

Нападающий "Миная" Артем Милевский, накануне с поражения дебютировавший за закарпатцев в УПЛ, поскандалил с одним из своих фолловеров.

Реклама

Причиной для словесной перепалки в соцсетях стал пост Милевского, по случаю Дня Валентина пожелавшего подписчикам в Instagram: "Всем любви и добра по жизни. Главное – найти нужных людей".

При этом Милевский был одет в свою фирменную сиреневую шапку и улыбался.

Последний факт возмутил фолловера футболиста Сергея Довганя.

"Отличное настроение после пр**ба", – упрекнул Милевского подписчик.

Артем не стал молчать и жестко ответил обидчику: "Не надо печалиться, вся жизнь впереди, клоун!"

Реклама

Таким образом Милевский заставил болельщиков вспомнить свою легендарную фразу одному из игроков БАТЭ: "Подожди, мы еще в Минск приедем, клоун!"

Читайте также: В чемпионате Украины забит гол "пятой точкой". Милевский теперь на дне

Ранее мы писали, что в Беларуси укололи Милевского за исполнение с рукой на сердце "Ще не вмерла" перед матчем "Минай" – "Львов" (1:2). "Все равно, какой гимн петь?" – поддел Артема его белорусский фолловер.

Реклама

Смотрите, как Милевский дебютировал за "Минай"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

соцсети День Валентина Артем Милевский

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
"У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в PlayboyФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять