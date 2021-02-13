Милевский уже недоволен! Первые обиды Артема после дебюта в "Минае"

Бывший нападающий "Динамо" негодует по поводу счета в матче со "Львовом", качества газона и своей замены

Милевский в своем первом матче после возвращения в УПЛ проиграл. Его "Минай" в Ужгороде уступил "Львову" 1:2. Мы собрали воедино все, что не устроило Артема в этом поединке.

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МИЛЮ НЕ УСТРОИЛ РЕЗУЛЬТАТ

"Хорошие эмоции. Рад очень вернуться, вновь выступать в УПЛ. Но, конечно, результат не такой, как мы ожидали. Соперник за счет двух быстрых голов доиграл до победы. Хотелось бы, чтобы дебют получился получше", – сказал после игры Милевский

МИЛЯ НЕДОВОЛЕН ПОЛЕМ

"Что говорить о газоне... У меня первый раз такое на памяти, что УПЛ начинается в середине февраля. Всегда было в начале марта. Условия так себе, на троечку или два с плюсом. Но поле было одинаковым как для "Львова", так и для "Миная"

МИЛЕВСКОГО РАССТРОИЛА ЗАМЕНА НА 60-Й МИНУТЕ

"Я чувствовал, что у нас начало получаться, Шиндер отквитал один гол, счет стал 1:2, у нас были моменты, давление. Мог сыграть больше, отлично себя чувствовал. Уверен, что я бы еще помог, но – решать не мне"

Милевский в форме "Миная" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Тем не менее Милевский полон оптимизма относительно следующих матчей. "Будем надеяться, что дальше будем набирать очки. Все команды идут рядом, будет интересно", – заявил Артем в комментарии каналам "Футбол 1/2/3".

Обзор матча "Минай" – "Львов" (1:2)

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