Мілевський вже незадоволений! Перші розчарування Артема після дебюту в "Минаї"

Мілевський у своєму першому матчі після повернення до УПЛ програв. Його "Минай" в Ужгороді поступився "Львову" 1:2. Ми зібрали воєдино все, що засмутило Артема в цьому поєдинку.

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МІЛЮ НЕ ВЛАШТУВАВ РЕЗУЛЬТАТ

"Хороші емоції. Радий дуже повернутися, знову виступати в УПЛ. Але, звичайно, результат не такий, як ми очікували. Суперник за рахунок двох швидких голів дограв до перемоги. Хотілося, щоб дебют видався трохи кращим", – сказав після гри Мілевський

МІЛЯ НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ПОЛЕМ

"Що казати про газон... У мене вперше таке на пам'яті, що УПЛ починається в середині лютого. Завжди було на початку березня. Умови так собі, на трієчку або два з плюсом. Але поле було однаковим як для "Львова", так і для "Миная"

МІЛЕВСЬКОГО ЗАСМУТИЛА ЗАМІНА НА 60-Й ХВИЛИНІ

"Я відчував, що у нас багато що почало вдаватися, Шиндер відквитав один гол, рахунок став 1:2, у нас були моменти, тиск. Міг зіграти більше, відмінно себе почував. Упевнений, що я б ще допоміг, але – вирішувати не мені"

Мілевський грає за "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

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Проте Мілевський сповнений оптимізму щодо наступних матчів. "Будемо сподіватися, що далі набиратимемо очки. Всі команди розташовані поруч у таблиці, буде цікаво", – заявив Артем у коментарі каналам "Футбол 1/2/3" .

Огляд матчу "Минай" – "Львів" (1:2)

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