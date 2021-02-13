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Мілевський вже незадоволений! Перші розчарування Артема після дебюту в "Минаї"

13 лютого, 19:48

Олег Люлька Олег Люлька

Колишній нападник "Динамо" засмучений рахунком у матчі зі "Львовом", якістю газону і своєю заміною

Мілевський у своєму першому матчі після повернення до УПЛ програв. Його "Минай" в Ужгороді поступився "Львову" 1:2. Ми зібрали воєдино все, що засмутило Артема в цьому поєдинку.

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МІЛЮ НЕ ВЛАШТУВАВ РЕЗУЛЬТАТ

"Хороші емоції. Радий дуже повернутися, знову виступати в УПЛ. Але, звичайно, результат не такий, як ми очікували. Суперник за рахунок двох швидких голів дограв до перемоги. Хотілося, щоб дебют видався трохи кращим", – сказав після гри Мілевський

МІЛЯ НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ПОЛЕМ

"Що казати про газон... У мене вперше таке на пам'яті, що УПЛ починається в середині лютого. Завжди було на початку березня. Умови так собі, на трієчку або два з плюсом. Але поле було однаковим як для "Львова", так і для "Миная"

МІЛЕВСЬКОГО ЗАСМУТИЛА ЗАМІНА НА 60-Й ХВИЛИНІ

"Я відчував, що у нас багато що почало вдаватися, Шиндер відквитав один гол, рахунок став 1:2, у нас були моменти, тиск. Міг зіграти більше, відмінно себе почував. Упевнений, що я б ще допоміг, але – вирішувати не мені"

Мілевський грає за "Минай"

Мілевський грає за "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

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Проте Мілевський сповнений оптимізму щодо наступних матчів. "Будемо сподіватися, що далі набиратимемо очки. Всі команди розташовані поруч у таблиці, буде цікаво", – заявив Артем у коментарі каналам "Футбол 1/2/3" .

Огляд матчу "Минай" – "Львів" (1:2)

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

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