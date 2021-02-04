Колишня зірка "Динамо" винесла вирок Селезньову за скандал у "Колосі"

Олег Саленко вважає, що Євген більше ніде в Україні не гратиме

У вітчизняному футболі продовжують обговорювати "розбірки" Євгена Селезньова з "Колосом". Нагадаємо, клуб з Ковалівки вигнав форварда за порушення режиму. Пізніше Селезньов запропонував по голосу визначити, чи порушував він режим. Поки що 35-річний гравець із сім'єю в Києві.

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Тим часом свою думку про поведінку Євгена в коментарі Footboom висловив колишній нападник "Динамо" Олег Саленко:

"Колос" нічим не ризикує. Селезньову просто потрібно нормально поводитися і гідно піти з команди. А поки що він вимагає від клубу компенсацію за пів року, на що президент "Колоса" відповів йому відмовою. Селезньов уже почав почуватися тренером у "Колосі". Наставник команди Руслан Костишин, природно, не витримав і показав йому на двері. По суті, нормальну гру Селезньов за "Колос" і не демонстрував, а бити постійно пенальті і я можу... Думаю, після того, як він пішов з "Колоса", варіантів заграти в УПЛ у Селезньова не буде".

Цікаво, що найкращий бомбардир ЧС-1994 року в складі збірної Росії впевнений, що подібне не повториться з іншим скандальним футболістом-ветераном Артемом Мілевським:

"Мілевський чітко розуміє, що його кар'єра на схилі й "Минай" – чудовий шанс проявити себе, пограти на рівні УПЛ, бути на виду. Артем Мілевський – нормальна людина, і "Минай" не пошкодує, що підписав його".

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Згадаймо, як Селезньов бив по воротах грецького "Аріса" в Лізі Європи:

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