Перший млинець Мілевського: "Минай" програв битву аутсайдерів

Після перерви в два місяці поновився чемпіонат України з футболу. В Ужгороді зійшлися команди, які ведуть боротьбу за збереження прописки в УПЛ. "Минай" приймав "Львів".

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Цей матч став знаковим ще з однієї причини. Вперше з листопада 2012 року в УПЛ на поле вийшов знаменитий форвард Артем Мілевський. Забігаючи наперед скажемо, що нічим особливим Мілевський не запам'ятався і був замінений на 59-й хвилині.

Перший тайм був за гостями. Просто блискуче його провів бразильський півзахисник Альваро Тавареш. Він повернувся в команду з оренди в Азербайджані і за 45 хвилин оформив дубль.

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Після перерви господарі дуже швидко повернулися в гру, це ветеран Антон Шиндер замкнув передачу з флангу. Але далі "Минаю" не вистачило гостроти в атаці. Команда ніби й намагалася відігратися, але нічого з цього не вийшло.

"Минай" – "Львів" – 1:2

"Минай": Каніболоцький, Карась, Матіч, Малепе, Петрусенко (Хахльов, 46), Шпак (Шиндер, 46), Кожанов, Сніжко, Нурієв, Книш, Мілевський (Одуеньі, 59).

"Львів": Костик, Брикнер (Довгий, 57), Махмутович, Міхубі, Альваро (Грисьо, 84), Якимець, Сабіно, Шина, Ренан (Нич, 57), Ременяк (Семенов, 84), Антві (Чірьяк, 61).

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