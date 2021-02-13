Мілевський вперше з 2012 року зіграв в УПЛ. Яким був наш футбол вісім років тому?

Артем Володимирович знову в справі. Мілевський вийшов в стартовому складі на матч чемпіонату України "Минай" – "Львів".
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36 річний форвард повернувся в УПЛ через 8 років і 3 місяці. До цього, останній раз в чемпіонаті України він виходив на поле 3 листопада 2012 року. "Динамо" тоді на своєму полі обіграло "Таврію" з Олегом Лужним на чолі – 2:0, а Артем відіграв 76 хвилин. На матчі були присутні 20 304 глядачі. Про такі цифри зараз доводиться тільки мріяти.
Тогда у "Динамо" у старті вийшли: Коваль, Бетао, Хачеріді, Михалик, Гусєв, Вукоєвич, Аруна, Мехмеді, Мілевський, Ярмоленко, Рубен. На заміні були: Шовковський, Богданов, Гармаш, Кранчар, Нінкович, Дуду, Ідейе. Голи забили Рубен і Михалик.
Та й боротьба в турнірній таблиці за Лігу чемпіонів і медалі була запеклою. Ось так виглядала турнірна таблиця після останнього матчу Мілевського за "Динамо".
А ось це вже підсумки сезону-2012/13. Половина команд з того сезону вже припинила існування.
Дивіться, як Мілевський пропив свій успіх:
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