Русский
$ 28,13
34,16

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Як можна не відзначити?" Вигнаний з "Колоса" Селезньов розповів про посиденьках в компанії

1 лютого, 18:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український футболіст не розуміє нинішнє покоління, яке розбивається на групи

35-річний колишній форвард збірної України Євген Селезньов залишився без клубу. Як повідомлялося, напередодні Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму. Поки що, правда, офіційного підтвердження цієї інформації ні від самого футболіста, ні від клубу з Ковалівки не було.

Реклама

Так співпало, що сьогодні з'явилося інтерв'ю Євгена YouTube-каналу "Від душі в душу", в якому він висловив своє ставлення до відзначання подій у компанії:

"Прочитав інтерв'ю Артема Мілевського, який сказав, що не розуміє, як після гри годі й попити пивка. Насправді, він десь і правильні слова говорить. Ну, як можна після матчу не зібратися сім'ями і не пожартувати, не відзначити, не посміятися? Якщо виграли.

Зараз все закриваються по групах. У нас раніше такого не було. У "Дніпрі" ми збиралися всі разом – це було в порядку речей. Зараз все по-іншому: закритися десь, затихаритися... "

Нещодавно Селезньов висловився про майбутню зустріч з Мілевським: "Україна втратить двох футболістів".

Також він згадав, як збиралися колишні футболісти "Дніпра":

"Останній раз ми зустрічалися у мене років зо два тому. Це "між збірною" було. Ми зібралися старим "Дніпром", пограли в футбол (у мене вдома є поле для міні-футболу), попарилися у лазні, засмажили м'ясо, відпочили..."

Нагадаємо, поки що нападнику не вистачає восьми голів до рекорду в чемпіонатах України.

Реклама

Дивіться, як Євген бив по воротах у матчі "Аріс" – "Колос":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол порушення Артем Мілевський Євген Селезньов режим Колос Ковалевка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
Капітана
Капітана "Динамо" 10 днів не було вдома. Дружина показала відео зустрічіФутбол
Селезньова вигнали з
Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режимуЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти