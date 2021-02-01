"Як можна не відзначити?" Вигнаний з "Колоса" Селезньов розповів про посиденьках в компанії

35-річний колишній форвард збірної України Євген Селезньов залишився без клубу. Як повідомлялося, напередодні Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму. Поки що, правда, офіційного підтвердження цієї інформації ні від самого футболіста, ні від клубу з Ковалівки не було.
Так співпало, що сьогодні з'явилося інтерв'ю Євгена YouTube-каналу "Від душі в душу", в якому він висловив своє ставлення до відзначання подій у компанії:
"Прочитав інтерв'ю Артема Мілевського, який сказав, що не розуміє, як після гри годі й попити пивка. Насправді, він десь і правильні слова говорить. Ну, як можна після матчу не зібратися сім'ями і не пожартувати, не відзначити, не посміятися? Якщо виграли.
Зараз все закриваються по групах. У нас раніше такого не було. У "Дніпрі" ми збиралися всі разом – це було в порядку речей. Зараз все по-іншому: закритися десь, затихаритися... "
Нещодавно Селезньов висловився про майбутню зустріч з Мілевським: "Україна втратить двох футболістів".
Також він згадав, як збиралися колишні футболісти "Дніпра":
"Останній раз ми зустрічалися у мене років зо два тому. Це "між збірною" було. Ми зібралися старим "Дніпром", пограли в футбол (у мене вдома є поле для міні-футболу), попарилися у лазні, засмажили м'ясо, відпочили..."
Нагадаємо, поки що нападнику не вистачає восьми голів до рекорду в чемпіонатах України.
Дивіться, як Євген бив по воротах у матчі "Аріс" – "Колос":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк