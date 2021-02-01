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"Как можно не отметить?" Выгнанный из "Колоса" Селезнев рассказал о посиделках в компании

1 февраля, 18:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист не понимает нынешнее поколение, которое разбивается на группе

35-летний бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев остался без клуба. Как сообщалось, накануне Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима. Пока что, правда, официального подтверждения этой информации ни от самого футболиста, ни от клуба из Ковалевки не последовало.

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Так совпало, что сегодня появилось интервью Евгения YouTube-каналу "От души в душу", в котором он высказал свое отношение к "отмечаниям" в компании:

"Прочитал интервью Артема Милевского, который сказал, что не понимает, как после игры можно не попить пивка. На самом деле, он где-то и правильные слова говорит. Ну, как можно после матча не собраться семьями и не пошутить, не отметить, не посмеяться? Если выиграли.

Сейчас все закрываются по группам. У нас раньше такого не было. В "Днепре" мы собирались все вместе – это было в порядке вещей. Сейчас все по-другому: закрыться где-то, затихариться..."

Недавно Селезнев высказался о будущей встрече с Милевским: "Украина потеряет двух футболистов".

Также он вспомнил, как собирались бывшие футболисты "Днепра":

"Последний раз мы встречались у меня года два назад. Это "между сборной" было. Мы собрались старым "Днепром", поиграли в футбол (у мене дома есть поле для мини-футбола), попарились в бане, пожарили мясо, отдохнули..."

Напомним, пока что нападающему не хватает восьми голов до рекорда в чемпионатах Украины.

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Смотрите, как Евгений бил по воротам в матче "Арис" – "Колос":

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футбол нарушение Артем Милевский Евгений Селезнев режим Колос Ковалевка
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