Бывшая звезда "Динамо" вынесла приговор Селезневу за скандал в "Колосе"

Олег Саленко считает, что Евгений больше нигде в Украине играть не будет

В отечественном футболе продолжают обсуждать "разборки" Евгения Селезнева с "Колосом". Напомним, клуб из Ковалевки выгнал форварда за нарушение режима. Позже Селезнев предложил по голосу определить, нарушал ли он режим. Пока что 35-летний игрок находится с семьей в Киеве.

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Тем временем свое мнение о поведении Евгения в комментарии Footboom высказал бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко:

"Колос" ничем не рискует. Селезневу просто нужно нормально себя вести и достойно уйти из команды. А пока что он требует от клуба компенсацию за полгода, на что президент "Колоса" ответил ему отказом. Селезнев уже начал чувствовать себя тренером в "Колосе". Наставник команды Руслан Костышин, естественно, не выдержал и указал ему на дверь. По сути, нормальную игру Селезнев за "Колос" ведь и не демонстрировал, а бить постоянно пенальти и я могу… Думаю, после ухода из "Колоса" вариантов заиграть в УПЛ у Селезнева не будет".

Интересно, что лучший бомбардир ЧМ-1994 в составе сборной России уверен, что подобное не повторится с другим одиозным футболистом-ветераном Артемом Милевским:

"Милевский четко понимает, что его карьера на закате и "Минай" – отличный шанс проявить себя, поиграть на уровне УПЛ, быть на виду. Артем Милевский – нормальный человек, и "Минай" не пожалеет, что подписал его".

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Вспомним, как Селезнев бил по воротам греческого "Ариса" в Лиге Европы:

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