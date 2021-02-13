Милевский впервые с 2012 года сыграл в УПЛ. Каким был наш футбол восемь лет назад?

Форвард дебютировал за "Минай" в матче против "Львова"

Артем Владимирович снова в деле. Милевский вышел в стартовом составе на матч чемпионата Украины "Минай" – "Львов".

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36 летний форвард вернулся в УПЛ спустя 8 лет и 3 месяца. До этого, последний раз в чемпионате Украины он выходил на поле 3 ноября 2012 года. "Динамо" тогда на своем поле обыграло "Таврию" с Олегом Лужным во главе – 2:0, а Артем отыграл 76 минут. На матче присутствовали 20 304 зрителя. О таких цифрах сейчас приходится только мечтать.

Тогда у "Динамо" в старте вышли: Коваль, Бетао, Хачериди, Михалик, Гусев, Вукоевич, Аруна, Мехмеди, Милевский, Ярмоленко, Рубен. На замене были: Шовковский, Богданов, Гармаш, Кранчар, Нинкович, Дуду, Идейе. Голы забили Рубен и Михалик.

Да и борьба в турнирной таблице за Лигу чемпионов и медали была отчаянной. Вот так выглядела турнирная таблица после последнего матча Милевского за "Динамо".

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А вот это уже итоги сезона-2012/13. Половина команд с того сезона уже прекратила существование.

Смотрите, как Милевский пропил свой успех:

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