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"Все равно, какой гимн петь?" В Беларуси укололи Милевского за исполнение с рукой на сердце "Ще не вмерла"

14 февраля, 00:14

Олег Люлька Олег Люлька

Еще недавно футболист пел гимн Беларуси, выступая за брестское "Динамо"

Нападающий "Миная" Артем Милевский, проигравший "Львову" 1:2 в своем первом матче в УПЛ после 8-летнего перерыва, поделился видео, как перед субботней игрой в Ужгороде с рукой на сердце эмоционально исполняет гимн Украины. Это явно пришлось не по душе белорусским фолловерам нападающего.

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"УПЛ, как все по-другому", – подписал у себя в Instagram Милевский видео, как он затягивает на украинском: "І покажем, що ми браття козацького роду"

После матча на вопрос журналиста каналов "Футбол 1/2/3" – "Гимн Украины не забыли?" – Артем Милевский ответил: "Как видите, не забыл".

Между тем исполнение Милей украинского гимна вызвало противоречивые отзывы у его фолловеров. "Тот момент, когда реально "СВОЙ ЧЕЛОВЕК" вернулся в УПЛ и в целом в Украину. С возвращением, Миля!" – написал один из подписчиков Артема, болельщик киевского "Динамо" Владимир Дворский.

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А вот пользователь под ником Ikonieu, представляющийся учителем белорусских языка и литературы, а также пресс-атташе белорусского гандбольного клуба "Витязь-Леон", уколол Милевского. "Усё адно, які гімн спяваць?" ("Все равно, какой гимн петь?") – написал тот.

Отметим, что Милевский родился в Минске, но в 15 лет перебрался в Киев, в академию "Динамо", и, получив гражданство Украины, сыграл 50 матчей за украинскую сборную.

При этом, когда Артем в составе сборной Украины приехал играть в Минск против Беларуси в 2009-м, местные ультрас приняли его далеко не радушно. Вывесив баннер, на котором футболист был изображен в колготах, белорусские фаны скандировали: "Милевский – проститутка!"

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Смотрите, как не так давно, выступая за брестское "Динамо", Милевский пел перед матчем гимн Беларуси:

Милевский поет гимн Беларуси Видео: Instagram

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Беларусь чемпионат Украины Артем Милевский гимн Украины Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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