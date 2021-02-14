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В чемпионате Украины забит гол "пятой точкой". Милевский теперь на дне

14 февраля, 19:09

Олег Люлька Олег Люлька

Курьезный автогол от игрока "Ингульца" помог "Днепру-1" уйти с последней строчки таблицы. Теперь там Миля

"Днепр-1" ушел с последнего места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, обыграв в матче 14-го тура на своем поле "Ингулец" со счетом 2:0.

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Оба гола команда хорвата со знанием украинского языка Игора Йовичевича забила в первом тайме.

На 11-й минуте ворота "Ингульца" головой поразил бразильский защитник хозяев Дуглас.

А на 42-й минуте преимущество "Днепра-1" удвоилось после штрафного в исполнении Довбика. Мяч угодил в "пятую точку" защитника "Ингульца" Кучеренко и от нее залетел в сетку ворот гостей. Вот вам и рикошет года в украинском футболе!

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В протоколе матча это событие отразили именно как автогол Кучеренко.

ВИДЕО АВТОГОЛА "ПЯТОЙ ТОЧКОЙ"

Благодаря этой победе "Днепр-1" поднялся с последнего, 14-го места на 11-е в турнирной таблице УПЛ. А замыкает ее теперь "Минай" Артема Милевского, накануне проигравший "Львову" 1:2.

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Отметим, что лидером чемпионата Украины после 14 туров остается "Динамо". На три очка от киевлян отстает "Шахтер", в воскресенье не сумевший обыграть "Колос" – 0:0.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ЗаряЗаряЗар
13
6
5
2
25
11
14
23
Забитые 25
Пропущеные 11
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
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5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
АлександрияАлександрияАле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забитые 20
Пропущеные 18
Разница 2
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: В Н Н П В
11
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: В П П П П
12
ИнгулецИнгулецИнг
14
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8
5
13
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-6
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Забитые 13
Пропущеные 19
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
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МинайМинайМин
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Пропущеные 25
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Пропущеные 23
Разница -11
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гол видео голов чемпионат Украины Артем Милевский Днепр-1 Минай Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

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