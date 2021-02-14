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"Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в перенесенном матче чемпионата Украины

14 февраля, 15:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" потеряли важные очки в борьбе за золотые медали

"Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в матче 14-го тура чемпионата Украины. Горняки владели преимуществом на протяжении всего матча и нанесли в два раза больше ударов, чем соперник, но ни один из них не оказался результативным. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Колос" с подробным описанием всех моментов.

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На последних минутах арбитр использовал систему VAR, чтобы пересмотреть спорный эпизод в штрафной площади Колоса, но пенальти назначать не стал.

Напомним, что этот матч должен был состояться вчера, но из-за вьюги стадион в Ковалевке не смог его принять. Встречу перенесли не только на день вперед, но и решили провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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"Колос" – "Шахтер" – 0:0

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"Колос": Волынец, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Милько, 76), Кравченко, Ориховский (Костышин, 54), Задоя, Антюх (Исаенко, 86), Лысенко, Хлебас (Данфа, 46).

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко (Соломон, 82), Витао (Майкон, 82), Кривцов, Алан Патрик (Маркос Антонио, 76), Тайсон, Коноплянка (Тете, 59), Степаненко, Марлос, Мораес (Фернандо Педро, 76)..

Предупреждения: Петров (32), Антюх (44), Богданов (60), Черноморец (64), Костышин (86), Кравченко (89).

Эта встреча стала для горняков генеральной репетицией перед первым матчем 1/46 финала против "Маккаби" из Тель-Авива.

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Источник: Сегодня|Спорт

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