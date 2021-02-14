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"Александрия" на нейтралке обыграла "Мариуполь": видео победного гола

14 февраля, 16:24

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря этой победе команда Владимира Шарана сохраняет шансы на путевку в еврокубки

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" потерпел поражение от "Александрии" со счетом 0:1. Эта битва середняков УПЛ проходила на нейтральной "Славутич-Арене" в Запорожье, так как на домашнем стадионе мариупольцев еще не завершена реконструкция.

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Автором единственного гола в поединке "Мариуполь" – "Александрия" стал 31-летний форвард формальных гостей Артем Ситало, который на 38-й минуте сумел избежать офсайда, получая пас из глубины, и с линии штрафной площадки пробил низом в дальний угол ворот Олега Кудрика.

Видео гола Ситало

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Благодаря этой победе над "Мариуполем" "Александрия" поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

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"Мариуполь" – "Александрия"

"Мариуполь" – "Александрия" / Фото: ФК Мариуполь

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Отметим, что лидером чемпионата Украины после 14 туров остается "Динамо". На три очка от киевлян отстает "Шахтер", в воскресенье не сумевший обыграть "Колос" – 0:0.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ЗаряЗаряЗар
13
6
5
2
25
11
14
23
Забитые 25
Пропущеные 11
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
АлександрияАлександрияАле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забитые 20
Пропущеные 18
Разница 2
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: В Н Н П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
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Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
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РухРухРух
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6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

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видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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