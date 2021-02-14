"Александрия" на нейтралке обыграла "Мариуполь": видео победного гола

Благодаря этой победе команда Владимира Шарана сохраняет шансы на путевку в еврокубки

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" потерпел поражение от "Александрии" со счетом 0:1. Эта битва середняков УПЛ проходила на нейтральной "Славутич-Арене" в Запорожье, так как на домашнем стадионе мариупольцев еще не завершена реконструкция.

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Автором единственного гола в поединке "Мариуполь" – "Александрия" стал 31-летний форвард формальных гостей Артем Ситало, который на 38-й минуте сумел избежать офсайда, получая пас из глубины, и с линии штрафной площадки пробил низом в дальний угол ворот Олега Кудрика.

Видео гола Ситало

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Благодаря этой победе над "Мариуполем" "Александрия" поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

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"Мариуполь" – "Александрия" / Фото: ФК Мариуполь

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Отметим, что лидером чемпионата Украины после 14 туров остается "Динамо". На три очка от киевлян отстает "Шахтер", в воскресенье не сумевший обыграть "Колос" – 0:0.

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