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"Колос" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины в День Валентина

Суббота, 13 февраля

Колос

17:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 14 февраля, состоится матч 14-го тура чемпионата Украины: Колос из Ковалевки примет донецкий "Шахтер". Поединок пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 14:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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ОНЛАЙН МАТЧА "КОЛОС" – "ШАХТЕР"

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Встреча должна была состояться вчера, однако из-за непогоды стадион в Ковалевке не смог принять поединок. Было решение перенести матч на день вперед и провести его в Киеве. Отметим, что погодные условия в столице не намного лучше, да и вчерашний поединок "Динамо" с "Олимпиком" явно не пошел на пользу газону.

"Шахтер" располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Динамо" на четыре очка, но еще свой матч 14 тура не сыграл. "Колос" располагается на шестой строчке. Выше ковалевцы вряд ли поднимутся, а вот ниже могут опуститься, если сегодняшний матч "Александрия" – "Мариуполь" завершится не в ничью.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ЗаряЗаряЗар
13
6
5
2
25
11
14
23
Забитые 25
Пропущеные 11
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: В Н Н П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
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-15
10
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

"Шахтер" готовился к возобновлению сезона в Турции. На сборах команда Луиша Каштру провела семь спаррингов – одержала две победы, четырежды сыграла вничью и один раз проиграла. За время зимней паузы в составе "горняков" произошли всего два изменения – в "Аталанту" перешел Виктор Коваленко, а Михаил Мудрик вернулся в команды из аренды в "Десне".

"Колос" так же готовился ко второй части сезона в Турции и, как и "горняки", провел семь контрольных матчей, в которых были одержаны четыре победы, при двух ничьих и одном поражении.

Зимой "Колос" укрепил состав четырьмя новичками – команду пополнили Николай Золотов, Вячеслав Чурко, Альваро Нгамба и Дмитрий Хлебас. Но есть и потери. В первую очередь, это опытный нападающий Евгений Селезнев, покинувший команду после скандала с нарушением режима.

Букмекеры о матче "Колос" – "Шахтер":

Шахтер является безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.25, на ничью 6.10, на победу "Колоса" – 11.0

Где смотреть матч "Колос" – "Шахтер":

Матч "Колос" – "Шахтер" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Шахтер" и "Колос" играли в чемпионате Украины до перерыва:

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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