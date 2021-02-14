"Колос" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины в День Валентина

В воскресенье, 14 февраля, состоится матч 14-го тура чемпионата Украины: Колос из Ковалевки примет донецкий "Шахтер". Поединок пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 14:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина

ОНЛАЙН МАТЧА "КОЛОС" – "ШАХТЕР"

Реклама

Встреча должна была состояться вчера, однако из-за непогоды стадион в Ковалевке не смог принять поединок. Было решение перенести матч на день вперед и провести его в Киеве. Отметим, что погодные условия в столице не намного лучше, да и вчерашний поединок "Динамо" с "Олимпиком" явно не пошел на пользу газону.

"Шахтер" располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Динамо" на четыре очка, но еще свой матч 14 тура не сыграл. "Колос" располагается на шестой строчке. Выше ковалевцы вряд ли поднимутся, а вот ниже могут опуститься, если сегодняшний матч "Александрия" – "Мариуполь" завершится не в ничью.

"Шахтер" готовился к возобновлению сезона в Турции. На сборах команда Луиша Каштру провела семь спаррингов – одержала две победы, четырежды сыграла вничью и один раз проиграла. За время зимней паузы в составе "горняков" произошли всего два изменения – в "Аталанту" перешел Виктор Коваленко, а Михаил Мудрик вернулся в команды из аренды в "Десне".

"Колос" так же готовился ко второй части сезона в Турции и, как и "горняки", провел семь контрольных матчей, в которых были одержаны четыре победы, при двух ничьих и одном поражении.

Зимой "Колос" укрепил состав четырьмя новичками – команду пополнили Николай Золотов, Вячеслав Чурко, Альваро Нгамба и Дмитрий Хлебас. Но есть и потери. В первую очередь, это опытный нападающий Евгений Селезнев, покинувший команду после скандала с нарушением режима.

Букмекеры о матче "Колос" – "Шахтер":

Шахтер является безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.25, на ничью 6.10, на победу "Колоса" – 11.0

Где смотреть матч "Колос" – "Шахтер":

Матч "Колос" – "Шахтер" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Шахтер" и "Колос" играли в чемпионате Украины до перерыва:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама