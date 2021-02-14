"Олександрія" на нейтралці обіграла "Маріуполь": відео переможного гола

Завдяки цій перемозі команда Володимира Шарана зберігає шанси на путівку до єврокубків

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги "Маріуполь" зазнав поразки від "Олександрії" з рахунком 0:1. Ця битва середняків УПЛ відбувалася на нейтральній "Славутич-Арені" в Запоріжжі, оскільки на домашньому стадіоні маріупольців ще не завершена реконструкція.

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Автором єдиного гола в поєдинку "Маріуполь" – "Олександрія" став 31-річний форвард формальних гостей Артем Сітало, який на 38-й хвилині зумів уникнути офсайду, отримуючи пас зглибока, і з лінії штрафного майданчика пробив низом у дальній кут воріт Олега Кудрика.

Відео голу Сітала

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Завдяки цій перемозі над "Маріуполем" "Олександрія" піднялася на шосте місце в турнірній таблиці АПЛ і зберігає шанси на потрапляння до єврокубків.

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"Маріуполь" – "Олександрія" / Фото: ФК Маріуполь

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Зазначимо, що лідером чемпіонату України після 14 турів залишається "Динамо". На три очки від киян відстає "Шахтар", який у неділю не зумів обіграти "Колос" – 0:0.

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