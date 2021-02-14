"Байдуже, який гімн співати?" У Білорусі вкололи Мілевського за виконання з рукою на серці "Ще не вмерла"

Нападник "Миная" Артем Мілевський, який програв "Львову" 1:2 у своєму першому матчі в УПЛ після 8-річної перерви, поділився відео, як перед суботньої грою в Ужгороді з рукою на серці емоційно виконує гімн України. Це не сподобалося білоруським фоловерам нападника.

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"УПЛ, як усе інакше", – підписав у себе в Instagram Мілевський відео, як він затягує українською: "І покажем, что ми браття козацького роду"

Після матчу на запитання журналіста каналів "Футбол 1/2/3" – "Гімн України не забули?" – Артем Мілевський відповів: "Як бачите, не забув".

Тим часом виконання Мілею українського гімну викликало суперечливі відгуки у його фоловерів. "Той момент, коли реально "СВОЯ ЛЮДИНА" повернулася до УПЛ і в цілому до України. З поверненням, Артеме!" – зауважив один із його підписників, уболівальник київського "Динамо" Володимир Дворський.

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А ось користувач під ніком Ikonieu, що представляється вчителем білоруських мови і літератури, а також прес-аташе білоруського гандбольного клубу "Витязь-Леон", вколов Мілевського. "Усё адно, які гімн спяваць?" ("Байдуже, який гімн співати?") – написав той.

Відзначимо, що Мілевський народився в Мінську, але в 15 років перебрався до Києва, в академію "Динамо", і, отримавши громадянство України, зіграв 50 матчів за українську збірну.

При цьому, коли Артем у складі збірної України приїхав грати до Мінська проти Білорусі в 2009-му, місцеві ультрас прийняли його не надто тепло. Вивісивши банер, на якому футболіст був зображений у колготах, білоруські фани скандували: "Мілевський – повія!"

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Дивіться, як не так давно, виступаючи за брестське "Динамо", Мілевський співав перед матчем гімн Білорусі:

Відео: Instagram

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