Київ не гумовий: ще один матч чемпіонату України перенесли до столиці

Наступної неділі, 21 лютого, чернігівська "Десна" в рамках 15-го туру чемпіонату України прийме київське "Динамо" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в столиці України. Це вже другий перенесений матч з моменту відновлення сезону – вчорашній матч "Колос" – "Шахтар" перенесли до Києва через негоду. Онлайн матчу "Колос" – "Шахтар" вже доступний на нашому сайті.

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Як повідомляється на офіційному сайті "Динамо", таке рішення було прийнято за погодженням обох сторін, оскільки стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові не має обігріву і не може приймати матчі в таку погоду. Початок гри заплановано на 19:30. До слова, таке перенесення киянам навіть на руку – у них буде більше часу на відпочинок перед матчем у відповідь з "Брюгге".

Відзначимо, що кияни тимчасово переїхали на клубний стадіон, щоб поберегти газон НСК "Олімпійський", який прийматиме матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, в найближчий четвер "Динамо" прийме "Брюгге", а через тиждень "Шахтар" тут зіграє з "Маккабі".

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Дивіться, як "Динамо" і "Десна" грали до зимової паузи:

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