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Київ не гумовий: ще один матч чемпіонату України перенесли до столиці

14 лютого, 12:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На стадіоні в Чернігові відсутня система підігріву поля

Наступної неділі, 21 лютого, чернігівська "Десна" в рамках 15-го туру чемпіонату України прийме київське "Динамо" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в столиці України. Це вже другий перенесений матч з моменту відновлення сезону – вчорашній матч "Колос" – "Шахтар" перенесли до Києва через негоду. Онлайн матчу "Колос" – "Шахтар" вже доступний на нашому сайті.

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Як повідомляється на офіційному сайті "Динамо", таке рішення було прийнято за погодженням обох сторін, оскільки стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові не має обігріву і не може приймати матчі в таку погоду. Початок гри заплановано на 19:30. До слова, таке перенесення киянам навіть на руку – у них буде більше часу на відпочинок перед матчем у відповідь з "Брюгге".

Відзначимо, що кияни тимчасово переїхали на клубний стадіон, щоб поберегти газон НСК "Олімпійський", який прийматиме матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, в найближчий четвер "Динамо" прийме "Брюгге", а через тиждень "Шахтар" тут зіграє з "Маккабі".

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Дивіться, як "Динамо" і "Десна" грали до зимової паузи:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

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чемпіонат України Динамо Київ Десна Чернігів стадіон Динамо

Джерело: Сегодня|Спорт

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