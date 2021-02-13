Циганка, яка заволоділа Бесєдіним: гаряча дружина динамівського забивали

Артем Бесєдін, який пропустив минулий рік через дискваліфікацію за допінг, видав шикарний камбек. Дубль 24-річного нападника допоміг "Динамо" обіграти "Олімпік" 3:1 у першому офіційному матчі киян у 2021-му.
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Головною підтримкою Артема Бесєдіна під час ігрового простою стала його дружина Радміла Карафєтова, яка вже відреагувала на голи свого чоловіка у ворота "олімпійців".
Дівчина опублікувала у себе в сторіс фото чоловіка, а поруч з ним – сердечко і емодзі біцепса.
"Моє життя і моя любов", – так називає Радміла свого чоловіка
Відзначимо, що влітку 2019-го Радміла народила Бесєдіну сина Домініка. "Були природні пологи. Я був присутній при появі малюка на світ, зізнаюся, переживав, але воно того варте", – розповідав про ту подію футболіст.
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До речі, Радміла відома як солістка циганського ансамблю і заслужена артистка естрадного мистецтва України.
Красуня старша за Артема Бесєдіна і має двох дітей від попередніх стосунків – дочку Божену і сина Даміра. Ось фото з відпочинку, на якому вся сім'я – в зборі:
Як для багатодітної мами, Радміла перебуває у відмінній формі, про що не забуває нагадувати своїм підписникам в Instagram.
Наступного разу порадувати голами свою дружину, а з нею і інших уболівальників "Динамо" Артем Бесєдін спробує вже 18 лютого, коли кияни в першій грі 1/16 Ліги Європи прийматимуть на "Олімпійському" "Брюгге".
Дивіться, як Бесєдін забивав до дискваліфікації
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