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Циганка, яка заволоділа Бесєдіним: гаряча дружина динамівського забивали

13 лютого, 22:14

Олег Люлька Олег Люлька

Ця красуня надихнула нападника, який забив два м'ячі "Олімпіку", не опустити руки за рік перебування поза грою

Артем Бесєдін, який пропустив минулий рік через дискваліфікацію за допінг, видав шикарний камбек. Дубль 24-річного нападника допоміг "Динамо" обіграти "Олімпік" 3:1 у першому офіційному матчі киян у 2021-му.

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Головною підтримкою Артема Бесєдіна під час ігрового простою стала його дружина Радміла Карафєтова, яка вже відреагувала на голи свого чоловіка у ворота "олімпійців".

Дівчина опублікувала у себе в сторіс фото чоловіка, а поруч з ним – сердечко і емодзі біцепса.

"Моє життя і моя любов", – так називає Радміла свого чоловіка

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Відзначимо, що влітку 2019-го Радміла народила Бесєдіну сина Домініка. "Були природні пологи. Я був присутній при появі малюка на світ, зізнаюся, переживав, але воно того варте", – розповідав про ту подію футболіст.

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До речі, Радміла відома як солістка циганського ансамблю і заслужена артистка естрадного мистецтва України.

Красуня старша за Артема Бесєдіна і має двох дітей від попередніх стосунків – дочку Божену і сина Даміра. Ось фото з відпочинку, на якому вся сім'я – в зборі:

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Як для багатодітної мами, Радміла перебуває у відмінній формі, про що не забуває нагадувати своїм підписникам в Instagram.

Наступного разу порадувати голами свою дружину, а з нею і інших уболівальників "Динамо" Артем Бесєдін спробує вже 18 лютого, коли кияни в першій грі 1/16 Ліги Європи прийматимуть на "Олімпійському" "Брюгге".

Дивіться, як Бесєдін забивав до дискваліфікації

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Динамо Київ Артем Бесєдін WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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