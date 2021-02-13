"Матч "Динамо" – "Олімпік" варто було зіграти в іншій країні": заява тренера дончан

На думку коуча "олімпійців" Ігоря Климовського, цей матч, як і інші поєдинки туру, можна було провести в Туреччині

Після суботньої поразки від "Динамо" 1:3 на столичному стадіоні імені Лобановського тренер "Олімпіка" Ігор Климовський заявив, що цей, як і інші шість поєдинків першого туру 2021 року, можна було провести в теплішій Туреччині.

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"Звичайно, хочеться грати на нормальному полі. Хлопці замерзають, некомфортно грати в таких умовах. Я б, чесно сказати, переніс цей матч на більш пізній строк. Або, в крайньому разі, зіграли б у Туреччині. Усі команди були в Туреччині на зборах. Перший тур року можна було і там зіграти. Але ситуація така, що довелося грати в тих умовах, в яких зіграли", – зазначив коуч "олімпійців" Ігор Климовський

У свою чергу, тренер "Динамо" Мірча Луческу після сніжної гри з "Олімпіком" в мінусову температуру пожартував: "Найкраща погода для футболу! У минулі роки в цей період було нормально грати. На жаль, зараз з погодою не пощастило. Ми розуміємо, що збірній потрібно якісно підготуватися до Євро, тому інших дат для проведення чемпіонату немає. Потрібно всім мобілізуватися і якнайкраще підготувати поля, щоб гравці показали хороший футбол і минулося без травм".

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Цікаво, що перед початком гри з "Олімпіком" тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв у руки лопату і сам розчищав поле від снігу. Після такого прикладу з боку свого 75-річного наставника підопічні румуна просто не мали права грати абияк.

Мірча Луческу / Фото: Телеканал "2+2"

Також додамо, що матч "Колос" – "Шахтар" перенесли через хуртовину. Команди пмали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду поєдинок відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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