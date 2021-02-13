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"Матч "Динамо" – "Олімпік" варто було зіграти в іншій країні": заява тренера дончан

13 лютого, 20:26

Олег Люлька Олег Люлька

На думку коуча "олімпійців" Ігоря Климовського, цей матч, як і інші поєдинки туру, можна було провести в Туреччині

Після суботньої поразки від "Динамо" 1:3 на столичному стадіоні імені Лобановського тренер "Олімпіка" Ігор Климовський заявив, що цей, як і інші шість поєдинків першого туру 2021 року, можна було провести в теплішій Туреччині.

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"Звичайно, хочеться грати на нормальному полі. Хлопці замерзають, некомфортно грати в таких умовах. Я б, чесно сказати, переніс цей матч на більш пізній строк. Або, в крайньому разі, зіграли б у Туреччині. Усі команди були в Туреччині на зборах. Перший тур року можна було і там зіграти. Але ситуація така, що довелося грати в тих умовах, в яких зіграли", – зазначив коуч "олімпійців" Ігор Климовський

У свою чергу, тренер "Динамо" Мірча Луческу після сніжної гри з "Олімпіком" в мінусову температуру пожартував: "Найкраща погода для футболу! У минулі роки в цей період було нормально грати. На жаль, зараз з погодою не пощастило. Ми розуміємо, що збірній потрібно якісно підготуватися до Євро, тому інших дат для проведення чемпіонату немає. Потрібно всім мобілізуватися і якнайкраще підготувати поля, щоб гравці показали хороший футбол і минулося без травм".

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Цікаво, що перед початком гри з "Олімпіком" тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв у руки лопату і сам розчищав поле від снігу. Після такого прикладу з боку свого 75-річного наставника підопічні румуна просто не мали права грати абияк.

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Телеканал "2+2"

Також додамо, що матч "Колос" – "Шахтар" перенесли через хуртовину. Команди пмали зіграти в суботу, 13 лютого, в Ковалівці. Але через негоду поєдинок відбудеться в неділю, 14 лютого, на стадіоні "Динамо". Початок – о 14:00.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
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Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
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РухРухРух
13
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6
12
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-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

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чемпіонат України Динамо Київ Олімпік Донецьк Ігор Климовський

Джерело: Сегодня|Спорт

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