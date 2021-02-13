Матч "Колос" – "Шахтар" перенесено через хуртовину

Сьогодні не відбудеться матч 14 туру української Прем'єр-ліги "Колос" – "Шахтар". Причина – погана погода.

Реклама

Читайте також: Прогноз погоди на вихідні. Зірвуть чи сніг і морози матчі УПЛ?

Ще вранці стало відомо, що поєдинок в Ковалівці під великим питанням. Делегат зустрічі Олександр Каденко був незадоволений якістю газону. І ось журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив в Twitter, що гру перенесли на завтра. Вона відбудеться у Києві.

"У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Завірюха стала на заваді. Матч перенесений на завтра. "Колос" і "Шахтар" зіграють на стадіоні "Динамо" , – написав Бурбас.

. . . . - Igor Burbas (@iburbas) February 13, 2021

Реклама

Нагадаємо, що о 14:00 розпочнеться поєдинок "Зорі" і "Десни". Команди ведуть боротьбу за бронзові медалі чемпіонату України. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Десна" на нашому сайті.

Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама