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Матч "Колос" – "Шахтар" перенесено через хуртовину

13 лютого, 12:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поєдинок пройде 14 лютого в Києві

Сьогодні не відбудеться матч 14 туру української Прем'єр-ліги "Колос" – "Шахтар". Причина – погана погода.

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Ще вранці стало відомо, що поєдинок в Ковалівці під великим питанням. Делегат зустрічі Олександр Каденко був незадоволений якістю газону. І ось журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив в Twitter, що гру перенесли на завтра. Вона відбудеться у Києві.

"У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Завірюха стала на заваді. Матч перенесений на завтра. "Колос" і "Шахтар" зіграють на стадіоні "Динамо" , – написав Бурбас.

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Нагадаємо, що о 14:00 розпочнеться поєдинок "Зорі" і "Десни". Команди ведуть боротьбу за бронзові медалі чемпіонату України. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Десна" на нашому сайті.

Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України .

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забиті 25
Пропущені 10
Різниця 15
Результати останніх матчів: Н В В В П
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
ЗоряЗоряЗор
12
5
5
2
23
10
13
20
Забиті 23
Пропущені 10
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
12
5
2
5
20
20
0
17
Забиті 20
Пропущені 20
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В П Н В
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
13
ЛьвівЛьвівЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забиті 8
Пропущені 26
Різниця -18
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

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