Матч "Колос" – "Шахтар" перенесено через хуртовину

Сьогодні не відбудеться матч 14 туру української Прем'єр-ліги "Колос" – "Шахтар". Причина – погана погода.
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Ще вранці стало відомо, що поєдинок в Ковалівці під великим питанням. Делегат зустрічі Олександр Каденко був незадоволений якістю газону. І ось журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив в Twitter, що гру перенесли на завтра. Вона відбудеться у Києві.
"У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Завірюха стала на заваді. Матч перенесений на завтра. "Колос" і "Шахтар" зіграють на стадіоні "Динамо" , – написав Бурбас.
. . . .- Igor Burbas (@iburbas) February 13, 2021
Нагадаємо, що о 14:00 розпочнеться поєдинок "Зорі" і "Десни". Команди ведуть боротьбу за бронзові медалі чемпіонату України. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу "Зоря" – "Десна" на нашому сайті.
Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України .
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