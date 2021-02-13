Матч "Колос" – "Шахтер" перенесен из-за вьюги

Сегодня не состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги "Колос" – "Шахтер". Причина – плохая погода.

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Еще утром стало известно, что поединок в Ковалевке под большим вопросом. Делегат встречи Александр Каденко был недоволен качеством газона. И вот журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил в Twitter, что игру перенесли на завтра. Она состоится в Киеве.

"В Ковалевке сегодня футбола не будет. Вьюга стала помехой. Матч перенесен на завтра. "Колос" и "Шахтер" сыграют на стадионе "Динамо", – написал Бурбас.

. . . . — Igor Burbas (@iburbas) February 13, 2021

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Напомним, что в 14:00 начнется поединок "Зари" и "Десны". Команды ведут борьбу за бронзовые медали чемпионата Украины. Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Заря" – "Десна" на нашем сайте.

Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.

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