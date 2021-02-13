"Зоря" – "Десна": відеотрансляція центрального матчу УПЛ

"Зоря" і "Десна" – це та третя сила українського футболу, яка в минулому сезоні до останнього боролася за місце в Лізі чемпіонів. У суботу, 13 лютого, після зимової перерви ці команди відкриють 14 тур УПЛ.

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Матч пройде у Запоріжжі і розпочнеться о 14:00. Дивіться пряму відеотрансляцію поєдинку.

ОНЛАЙН "ЗОРЯ" – "ДЕСНА"

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Хто фаворит? У букмекерських конторах невеликий фаворит зустрічі луганський клуб. Котирування на перемогу "Зорі" – 2.15, на нічию – 3.30, на перемогу "Десни" – 3.00. Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України.

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Що там в турнірній таблиці? Після першого кола УПЛ "Десна" йде на третьому місці – 23 очки. За нею відразу "Зоря" – 20.

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