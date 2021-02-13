"Матч "Динамо" – "Олимпик" стоило сыграть в другой стране": заявление тренера проигравших

По мнению коуча "олимпийцев" Игоря Климовского, этот матч, как и другие поединки тура, можно было провести в Турции

После субботнего поражения от "Динамо" 1:3 на столичном стадионе имени Лобановского тренер "Олимпика" Игорь Климовский заявил, что этот, как и остальные шесть поединков первого тура 2021 года, можно было провести в более теплой Турции.

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"Конечно, хочется играть на нормальном поле. Ребята замерзают, некомфортно играть в таких условиях. Я бы, честно сказать, перенес этот матч на более поздний срок. Или, в крайнем случае, сыграли бы в Турции. Все команды были в Турции на сборах. Первый тур в году можно было и там сыграть. Но ситуация такая, что пришлось играть в тех условиях, в которых сыграли", – отметил коуч "олимпийцев" Игорь Климовский

В свою очередь, тренер "Динамо" Мирча Луческу после снежной игры с "Олимпиком" в минусовую температуру пошутил: "Самая лучшая погода для футбола! В прошлые годы в этот период было нормально играть. К сожалению, сейчас с погодой не повезло. Мы понимаем, что сборной нужно хорошо подготовиться к Евро, поэтому других дат для проведения чемпионата нет. Нужно всем мобилизироваться и как можно лучше подготовить поля, чтобы игроки показали хороший футбол и обошлось без травм".

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Интересно, что перед началом игры с "Олимпиком" тренер "Динамо" Мирча Луческу взял в руки лопату и сам расчищал поле от снега. После такого примера со стороны своего 75-летнего наставника подопечные румына просто не имели права играть спустя рукава.

Мирча Луческу / Фото: Телеканал "2+2"

Также добавим, что матч "Колос" – "Шахтер" перенесли из-за вьюги. Команды должны были сыграть в субботу, 13 февраля, в Ковалевке. Но из-за непогоды поединок состоится в воскресенье, 14 февраля, на стадионе "Динамо". Начало – в 14:00.

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