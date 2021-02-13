"Динамо" в большинстве победило "Олимпик": дубль Беседина, супергол от Буяльского

Киевляне на четыре очка опережают "Шахтер", но у "горняков" одна игра в запасе

В субботу, 13 февраля, в своем первом официальном матче года на киевском стадионе имени Валерия Лобановского "Динамо" добыло волевую победу над "Олимпиком" 3:1. Отметим, что "Олимпик" заканчивал встречу вдевятером.

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На 20-й минуте провал "Динамо" в обороне привел к голу Альваренги.

Однако уже на 30-й минуте Беседин сравнял счет, забив свой первый гол после годичной дисквалификации за допинг.

А на 77-й минуте ключевым для "Динамо" голом отличился Буяльский, с линии штрафной площадки поразив ворота "Олимпика" шикарным ударом слету.

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На 90-й же минуте Беседин сделал дубль, оформив победу "Динамо" – 3:1.

Полное видео матча "Динамо" – "Олимпик"

"Динамо" – "Олимпик" – 3:1

Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 77 – Альваренга, 20

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Кендзера, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 90+1), Буяльский (Леднев, 90+1), Де Пена (Родригес, 75) – Беседин

"Олимпик": Чекотун – Пасич (Таллес, 83), Драме, Снурницын, Лебеденко – Альваренга, Хамелюк (Завийский, 62), Бабенко, Политыло, Романовский – Нкенг

Предупреждения: Беседин, Де Пена, Попов – Нкенг, Драме, Хамелюк, Лебеденко

Удаления: Нкенг (76, "Олимпик", второе предупреждение), Лебеденко (88, "Олимпик")

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Кстати, перед началом игры с "Олимпиком" тренер "Динамо" Мирча Луческу взял в руки лопату и сам расчищал поле от снега. После такого примера со стороны своего 75-летнего наставника подопечные румына просто не имели права играть спустя рукава.

Благодаря этой победе "Динамо" оторвалось от "Шахтера" на 4 очка, но у "горняков" – игра в запасе.

Ранее матч "Колос" – "Шахтер" был перенесен из-за вьюги. Команды должны были сыграть в субботу, 13 февраля, в Ковалевке. Но из-за непогоды матч состоится в воскресенье, 14 февраля, на стадионе "Динамо". Начало – в 14:00.

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