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"Динамо" – "Олимпик": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 13 февраля

Динамо

17:00

Олимпик

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 13 декабря, стартует 14-й тур чемпионата Украины: в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского столичное "Динамо" примет донецкий "Олимпик". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

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ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ОЛИМПИК"

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На зимние каникулы "Динамо" ушло в статусе лидера чемпионата Украины, опережая "Шахтер" всего на один балл. "Олимпик" занимает седьмое место, отставая от зоны Лиги Европы на три балла.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

Этим поединком команды откроют для себя вторую половину сезона. При этом, динамовцы уже на следующей неделе встретятся с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы. Киевляне готовились к возобновлению сезона в ОАЭ и Турции. На сборах команда Мирчи Луческу провела восемь спаррингов – одержали четыре победы, дважды проиграли и дважды сыграли вничью. Но есть один нюанс – нападающие "Динамо" не забили ни одного гола на сборах.

"Олимпик" также проводил сборы в Турции где сыграл 7 контрольных матчей, в которых одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Киевляне обошлись зимой без трансферов. В аренду в "Ворсклу" был отправлен Георгий Цитаишвили, зато вернулись Сидклей и Мохаммед Кадири. Также слухи отправляют в Польшу Артема Шабанова, но пока официально об этом не объявляли.

А вот "Олимпик" понес серьезные потери – команду покинул лучший бомбардир чемпионата Украины Шахаб Захеди, перешедший в "Зарю". Также дончане попрощались с Павлом Ксензом, Ризваном Аблитаровым, Кириллом Кириленко, Андреем Кравчуком. В то же время, команду пополнили Богдан Векляк, Владислав Хамелюк, Таллес Бренер и Тадеус Нкенг.

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Букмекеры о матче "Динамо" – "Олимпик":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.35, на ничью – 4.50, на победу "Олимпика" – 7.25.

Где смотреть матч "Динамо" – "Олимпик":

Смотреть матч "Динамо" – "Олимпик" можно на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Как "Динамо" и "Олимпик" играли до зимней паузы:

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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