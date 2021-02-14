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Киев не резиновый: еще один матч чемпионата Украины перенесли в столицу

14 февраля, 12:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

На стадионе в Чернигове отсутствует система подогрева поля

В следующее воскресенье, 21 февраля, черниговская "Десна" в рамках 15 тура чемпионата Украины примет киевское "Динамо" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в столице Украины. Это уже второй перенесенный матч с момента возобновления сезона – вчерашний матч "Колос" – "Шахтер" перенесли в Киев из-за непогоды. Онлайн матча "Колос" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте.

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Как сообщается на официальном сайте "Динамо", такое решение было принято по согласованию обеих сторон, так как стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове не имеет обогрева и не может принимать матчи в такую погоду. Начало игры запланировано на 19:30. К слову, такой перенос киевлянам даже на руку – у них будет больше времени на отдых перед ответным матчем с "Брюгге".

Отметим, что киевляне временно переехали на клубный стадион, чтобы поберечь газон НСК "Олимпийский", который примет матчи 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, в ближайший четверг "Динамо" примет "Брюгге", а через неделю "Шахтер" здесь сыграет с "Маккаби".

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Смотрите, как "Динамо" и "Десна" играли до зимней паузы:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ЗаряЗаряЗар
13
6
5
2
25
11
14
23
Забитые 25
Пропущеные 11
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: В Н Н П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
12
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов стадион Динамо

Источник: Сегодня|Спорт

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