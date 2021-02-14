Киев не резиновый: еще один матч чемпионата Украины перенесли в столицу

В следующее воскресенье, 21 февраля, черниговская "Десна" в рамках 15 тура чемпионата Украины примет киевское "Динамо" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в столице Украины. Это уже второй перенесенный матч с момента возобновления сезона – вчерашний матч "Колос" – "Шахтер" перенесли в Киев из-за непогоды. Онлайн матча "Колос" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте.

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Как сообщается на официальном сайте "Динамо", такое решение было принято по согласованию обеих сторон, так как стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове не имеет обогрева и не может принимать матчи в такую погоду. Начало игры запланировано на 19:30. К слову, такой перенос киевлянам даже на руку – у них будет больше времени на отдых перед ответным матчем с "Брюгге".

Отметим, что киевляне временно переехали на клубный стадион, чтобы поберечь газон НСК "Олимпийский", который примет матчи 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, в ближайший четверг "Динамо" примет "Брюгге", а через неделю "Шахтер" здесь сыграет с "Маккаби".

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Смотрите, как "Динамо" и "Десна" играли до зимней паузы:

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