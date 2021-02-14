"Колос" – "Шахтар": онлайн матчу чемпіонату України в День Валентина

У неділю, 14 лютого, відбудеться матч 14-го туру чемпіонату України: "Колос" з Ковалівки прийме донецький "Шахтар". Поєдинок пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 14:00. На нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з описом всіх гострих моментів і відео голів.

Читайте також: Кіномарафон, шопінг-атака і подорож для відчайдушних – 14 ідей до Дня святого Валентина

ОНЛАЙН МАТЧУ "КОЛОС" – "ШАХТАР"

90+5’ Кінець матчу 90+4’ 90+3’ VAR 90+2’ 90’ Жовта картка 86’ Жовта картка 82’ Заміна 80’ 76’ Заміна 74’ 70’ 68’ 65’ Жовта картка 63’ 60’ Жовта картка 59’ Заміна 58’ Заміна 56’ 54’ Заміна 52’ 46’ 45’ Початок другого тайму 45+1’ Перерва 45’ 45’ 44’ Жовта картка 43’ 42’ 39’ 37’ 32’ Жовта картка 31’ 29’ 28’ 27’ 23’ 21’ 17’ 15’ 11’ 6’ 3’ 1’ Початок матчу

Реклама

Зустріч мала відбутися вчора, проте через негоду стадіон у Ковалівці не зміг прийняти поєдинок. Вирішили перенести матч на день вперед і провести його в Києві. Зауважимо, що погодні умови в столиці не набагато краще, та й учорашній поєдинок "Динамо" з "Олімпіком" явно не пішов на користь газону.

"Шахтар" розташовується на другому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від "Динамо" на чотири очки, але ще свій матч 14-го туру не зіграв. "Колос" – на шостому рядку. Вище ковалівці навряд чи піднімуться, а от нижче можуть опуститися, якщо сьогоднішній матч "Олександрія" – "Маріуполь" завершився не внічию.

"Шахтар" готувався до відновлення сезону в Туреччині. На зборах команда Луїша Каштру провела сім спарингів – здобула дві перемоги, чотири рази зіграла внічию і один раз програла. За час зимової паузи в складі "гірників" відбулися всього два зміни – в "Аталанту" перейшов Віктор Коваленко, а Михайло Мудрик повернувся в команду з оренди в "Десні".

"Колос" також готувався до другої частини сезону в Туреччині і, як і "гірники", провів сім контрольних матчів, в яких було чотири перемоги, дві нічиї та одна поразка.

Взимку "Колос" зміцнив склад чотирма новачками – команду поповнили Микола Золотов, В'ячеслав Чурко, Альваро Нгамба і Дмитро Хльобас. Але є і втрати. Передовсім це досвідчений нападник Євген Селезньов, який залишив команду після скандалу через порушення режиму.

Букмекери про матч "Колос" – "Шахтар"

"Шахтар" є беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 1.25, на нічию – 6.10, на перемогу "Колоса" – 11.0.

Де дивитися матч "Колос" – "Шахтар"

Матч "Колос" – "Шахтар" у прямому ефірі покажуть на каналі "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Дивіться, як "Шахтар" і "Колос" грали в чемпіонаті України до перерви:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама