"Маріуполь" не зможе зіграти вдома в чемпіонаті України, а "Минай" залишається в Ужгороді

Зустріч з "Олександрією" проведуть у неділю в Запоріжжі, на Закарпатті борються зі снігом

У найближчі вихідні стартує друге коло чемпіонату України з футболу. Такий ранній початок другої частини сезону створює клубам проблеми через сніжної зими і складності підготовки стадіонів до матчів. Середняк Прем'єр-ліги, "Маріуполь", так і не встиг завершити реконструкцію своєї арени до 14-го туру, так що команда продовжить виступити в гостях.

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У першій частині сезону колектив з Донецької області регулярно грав на виїзді, сподіваючись в 2021 році повернутися додому. Поки що повернення затягується. Поєдинок з "Олександрією", який для підопічних Остапа Маркевича вважається домашнім, організовують в Запоріжжі. Про це повідомляє сьогодні sport.ua .

Минулого тижня "Шахтар" не зумів обіграти "Маріуполь" на зборах у Туреччині.

Цікаво, що вдень раніше на "Славутич-Арені" зіграє луганська "Зоря" – з чернігівською "Десною". Однак УАФ запевняє, що всі служби запорізького стадіону готові до двох ігор за два дні.

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Нагадаємо, "Десна" переїжджає на стадіон "Динамо" в Київ. А ось "Минай" сподівається-таки грати в Ужгороді, хоча теж збирався до столиці. На стадіоні "Авангард" сподіваються впоратися з негодою перед суботнім матчем зі "Львовом".

Дивіться, як "Маріуполь" мінімально поступився "Динамо" в грудні:

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