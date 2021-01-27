Трьома "переселенцями" більше: українські футбольні клуби змінюють домашні стадіони

Незвично ранній старт другої частини чемпіонату України з футболу додає клубам проблем. Домашні арени деяких з них не готові прийняти матчі і прогрівати газон, тому відразу три команди домашні зустрічі проводитимуть в інших містах. Тим часом, в Україні завершили найскандальніший трансфер зими.
Про проблеми "Минаю", "Десни" і "Маріуполя" на своїй сторінці в Facebook розповів шеф-продюсер каналів "Футбол" Іван Гресько.
- "Десна", яка пробувала сили в єврокубках, не зможе грати в Чернігові через проблеми, які у клубу назріли в керівництвом стадіону. Складнощів додає дорогою підігрів поля. Тому хлопці Олександра Рябоконя в якості домашнього вибрали поле... в Києві. Цікаво, що на стадіоні імені Лобановського буде грати домашні матчі й донецький "Олімпік", а також, можливо, саме "Динамо"!
- У Маріуполі не встигають завершити ремонт футбольного поля, який робиться за рахунок міста, і включити Підгірці. Тому підопічні Остапа Маркевича дві перші домашні зустрічі 2021 року домовилися провести в Запоріжжі на "Славутич-Арені".
- Та ж історія з підігрівом вигнала зі стадіону "Авангард" в Ужгороді закарпатський "Минай". На формально домашні зустрічі команді Василя Кобіна доведеться їздити на столичний НТК імені Віктора Баннікова!
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Поки що не визначився з домашнім полем на найближчий час "Інгулець", але за підігрів явно десь доведеться платити тисячі доларів. Так що кількість клубів, які гратимуть "домашні" матчі на чужих полях, придатних для футболу, зростає.
Дивіться, як "Олімпік" приймав "Львів" на київському стадіоні "Динамо":
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