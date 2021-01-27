Трьома "переселенцями" більше: українські футбольні клуби змінюють домашні стадіони

"Минай", "Маріуполь" і "Десна" тимчасово переїжджають в інші міста

Незвично ранній старт другої частини чемпіонату України з футболу додає клубам проблем. Домашні арени деяких з них не готові прийняти матчі і прогрівати газон, тому відразу три команди домашні зустрічі проводитимуть в інших містах. Тим часом, в Україні завершили найскандальніший трансфер зими.

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Про проблеми "Минаю", "Десни" і "Маріуполя" на своїй сторінці в Facebook розповів шеф-продюсер каналів "Футбол" Іван Гресько.

"Десна", яка пробувала сили в єврокубках, не зможе грати в Чернігові через проблеми, які у клубу назріли в керівництвом стадіону. Складнощів додає дорогою підігрів поля. Тому хлопці Олександра Рябоконя в якості домашнього вибрали поле... в Києві. Цікаво, що на стадіоні імені Лобановського буде грати домашні матчі й донецький "Олімпік", а також, можливо, саме "Динамо"! У Маріуполі не встигають завершити ремонт футбольного поля, який робиться за рахунок міста, і включити Підгірці. Тому підопічні Остапа Маркевича дві перші домашні зустрічі 2021 року домовилися провести в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Та ж історія з підігрівом вигнала зі стадіону "Авангард" в Ужгороді закарпатський "Минай". На формально домашні зустрічі команді Василя Кобіна доведеться їздити на столичний НТК імені Віктора Баннікова!

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Поки що не визначився з домашнім полем на найближчий час "Інгулець", але за підігрів явно десь доведеться платити тисячі доларів. Так що кількість клубів, які гратимуть "домашні" матчі на чужих полях, придатних для футболу, зростає.

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