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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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"Шахтар" не зумів обіграти "Маріуполь" на зборах у Туреччині

3 лютого, 12:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У середу "гірники" проводять два товариські матчі – о 10:00 і о 16:00

Чемпіон України продовжує готуватися до другої частини сезону 2020/2021. вчора "Шахтар" запланував ще три матчі на зборах в Туреччині. Сьогодні підопічні Луїша Каштру грають два спаринги. У ранковій зустрічі "гірники" зустрічалися із земляками з "Маріуполя". Стартові склади виглядали наступним чином.

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Матч завершився досить несподіваною нічиєю 2:2. Хоча після того, як Євген Коноплянка після передачі Михайла Мудрика забив м'яч вже на 4-й хвилині, здавалося, що "Шахтар" впевнено переможе.

Але маріупольці і не думали здаватися. На 51-й хвилині Артем Бондаренко з передачі В'ячеслава Танковського зрівняв рахунок – 1:1. На 67-й хвилині Олексій Кащук переграв Андрія Пятова з пенальті, призначеному за фол Марка Мампассі проти Андрія Кулакова. Але на останніх хвилинах Фернандо ударом головою відновив рівновагу після подачі Коноплянки – 2:2.

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О 16:00 "оранжево-чорні" проведуть другий спаринг дня – проти словацького "Слована" з Братислави.

Тим часом, "Шахтар" заявив на Лігу Європи 44 футболісти. Уже 18 і 25 лютого команда зіграє проти ізраїльського "Маккабі" (Т-А).

Згадаймо, як "гірники" громили "Минай" у чемпіонаті України:

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