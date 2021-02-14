Українська
$ 27,84
33,81

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Принимали неправильные решения": Каштру – об осечке в игре с "Колосом"

14 февраля, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Шахтер" не сумел забить середняку Премьер-лиги, но и не проиграл

В эти выходные возобновился чемпионат Украины. Сегодня "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в перенесенном матче УПЛ. Теперь отставание "горняков" от "Динамо" составляет три очка.

Реклама

После поединка тренер "оранжево-черных" Луиш Каштру подытожил случившееся. Его слова приводит официальный сайт "Шахтера":

"Причина неудачи – в завершении атак. Первый тайм должен был закончиться несколькими нашими забитыми мячами. Но мы неправильно принимали последние решения, что привело к к ничейному счету до перерыва. Во втором тайме 15–20 минут мы показали себя достаточно интересно, а потом потеряли в организации, немного отключились и в конце уже не были той командой, что в первые 60–70 минут. Из-за этого и не смогли победить".

При этом португальский наставник уже смотрит в будущее:

"Не будем оценивать наши сборы по этой игре. Футболисты пришли к хорошим физическим кондициям. Мы прекрасно знаем, что еврокубковые матчи отличаются от чемпионата. Когда игра заканчивается, эта тема закрывается и мы концентрируемся на следующем матче. В Лиге Европы мы постараемся провести хорошую кампанию и приедем в Тель-Авив, чтобы добиться достойного результата".

Тем временем, сексапильная блондинка получила от тренера "Динамо" сюрприз.

Реклама

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Колос":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол комментарий чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка Луиш Каштру
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Кабанейро!" С таким животом Алиеву точно не воссоединиться с МилевскимФутбол
Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛ
Роды вот-вот! Новые интимные фото от самой популярной жены футболиста в УПЛФутбол
Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы
Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формыФутбол
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины в День ВалентинаЧУ по футболу
Беременная жена футболиста зажигательным танцем отметила долгожданную встречу
Беременная жена футболиста зажигательным танцем отметила долгожданную встречуЧУ по футболу
Секс-бомба! Девушка динамовца – в шикарной форме после родов
Секс-бомба! Девушка динамовца – в шикарной форме после родовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять