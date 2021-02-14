У чемпіонаті України забито гол "п'ятою точкою". Мілевський тепер на дні

"Дніпро-1" залишив останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, обігравши в матчі 14-го туру на своєму полі "Інгулець" з рахунком 2:0.
Обидва голи команда хорвата зі знанням української мови Ігора Йовичевича забила в першому таймі.
На 11-й хвилині ворота "Інгульця" головою вразив бразильський захисник господарів Дуглас.
А на 42-й хвилині перевага "Дніпра-1" подвоїлася після штрафного у виконанні Довбика. М'яч влучив у "п'яту точку" захисника "Інгульця" Кучеренка і від неї залетів до сітки воріт гостей. Ось вам і рикошет року в українському футболі!
У протоколі матчу цю подію відобразили саме як автогол Кучеренка.
ВІДЕО АВТОГОЛА "П'ЯТОЮ ТОЧКОЮ"
Завдяки цій перемозі "Дніпро-1" піднявся з останнього, 14-го місця на 11-те у турнірній таблиці УПЛ. А замикає її тепер "Минай" Артема Мілевського, який напередодні програв "Львову" 1:2.
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Відзначимо, що лідером чемпіонату України після 14 турів залишається "Динамо". На три очки від киян відстає "Шахтар", який у неділю не зумів обіграти "Колос" – 0:0.
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