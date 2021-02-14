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У чемпіонаті України забито гол "п'ятою точкою". Мілевський тепер на дні

14 лютого, 19:09

Олег Люлька Олег Люлька

Курйозний автогол від гравця "Інгульця" допоміг "Дніпру-1" залишити останній рядок таблиці. Тепер там Міля

"Дніпро-1" залишив останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, обігравши в матчі 14-го туру на своєму полі "Інгулець" з рахунком 2:0.

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Обидва голи команда хорвата зі знанням української мови Ігора Йовичевича забила в першому таймі.

На 11-й хвилині ворота "Інгульця" головою вразив бразильський захисник господарів Дуглас.

А на 42-й хвилині перевага "Дніпра-1" подвоїлася після штрафного у виконанні Довбика. М'яч влучив у "п'яту точку" захисника "Інгульця" Кучеренка і від неї залетів до сітки воріт гостей. Ось вам і рикошет року в українському футболі!

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У протоколі матчу цю подію відобразили саме як автогол Кучеренка.

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Завдяки цій перемозі "Дніпро-1" піднявся з останнього, 14-го місця на 11-те у турнірній таблиці УПЛ. А замикає її тепер "Минай" Артема Мілевського, який напередодні програв "Львову" 1:2.

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Відзначимо, що лідером чемпіонату України після 14 турів залишається "Динамо". На три очки від киян відстає "Шахтар", який у неділю не зумів обіграти "Колос" – 0:0.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
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14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
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7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
ОлександріяОлександріяОле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забиті 20
Пропущені 18
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н Н П
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забиті 14
Пропущені 20
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
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11
Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
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МинайМинайМин
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7
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Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
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6
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-11
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Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
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гол відео голів чемпіонат України Артем Мілевський Дніпро-1 Мінай Ингулец

Джерело: Сегодня|Спорт

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