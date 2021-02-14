"Рух" и "Ворскла" выдали боевую ничью в чемпионате Украины

Несмотря на морозную и снежную погоду, все запланированные футбольные матчи в эти выходные таки состоялись. Узнавайте расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины. В одном из двух последних поединков "Рух" и "Ворскла" на "Арене Львов" выдали довольно зрелищную игру и разошлись ничьей 1:1.

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На 17-й минуте рефери Юрий Иванов увидел нарушение правил со стороны полтавского француза Альюна против Юрия Климчука. И сам пострадавший форвард с "точки" переиграл Дмитрия Ризныка. Команды не отсиживались в обороне и пытались навязывать свою волю сопернику, однако до перерыва голов больше не было. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

А уже на 52-й минуте гости восстановили равновесие. Арендованный у "Динамо" полузащитник Георгий Цитаишвили совершил сольный проход в штрафную площадку "Руха" и ударом в ближний угол огорчил опытного Александра Бандуру. Это первый гол украинского грузина в официальных матчах за "Ворсклу".

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Каждый из соперников мог склонить чаши весов в свою сторону: неплохие голевые моменты были. Однако в итоге все завершилось мировой. Команды набрали по очку. "Ворскла" осталась на пятой позиции, а "Рух" обогнал закарпатский "Минай" и занимает предпоследнюю строчку.

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