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"Рух" и "Ворскла" выдали боевую ничью в чемпионате Украины

14 февраля, 18:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львовская команда обогнала "Минай" внизу таблицы, полтавчане остались пятыми

Несмотря на морозную и снежную погоду, все запланированные футбольные матчи в эти выходные таки состоялись. Узнавайте расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины. В одном из двух последних поединков "Рух" и "Ворскла" на "Арене Львов" выдали довольно зрелищную игру и разошлись ничьей 1:1.

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На 17-й минуте рефери Юрий Иванов увидел нарушение правил со стороны полтавского француза Альюна против Юрия Климчука. И сам пострадавший форвард с "точки" переиграл Дмитрия Ризныка. Команды не отсиживались в обороне и пытались навязывать свою волю сопернику, однако до перерыва голов больше не было. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

А уже на 52-й минуте гости восстановили равновесие. Арендованный у "Динамо" полузащитник Георгий Цитаишвили совершил сольный проход в штрафную площадку "Руха" и ударом в ближний угол огорчил опытного Александра Бандуру. Это первый гол украинского грузина в официальных матчах за "Ворсклу".

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Каждый из соперников мог склонить чаши весов в свою сторону: неплохие голевые моменты были. Однако в итоге все завершилось мировой. Команды набрали по очку. "Ворскла" осталась на пятой позиции, а "Рух" обогнал закарпатский "Минай" и занимает предпоследнюю строчку.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забитые 28
Пропущеные 11
Разница 17
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забитые 19
Пропущеные 13
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ЗаряЗаряЗар
13
6
5
2
25
11
14
23
Забитые 25
Пропущеные 11
Разница 14
Результаты последних матчей: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н П П В
6
АлександрияАлександрияАле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забитые 20
Пропущеные 18
Разница 2
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П
8
ОлимпикОлимпикОли
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забитые 21
Пропущеные 23
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П Н
9
МариупольМариупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забитые 14
Пропущеные 20
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: В Н Н П В
11
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: В П П П П
12
ИнгулецИнгулецИнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забитые 13
Пропущеные 19
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забитые 13
Пропущеные 24
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В

Читайте также: Первые обиды Милевского после дебюта в "Минае".

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