"Рух" і "Ворскла" видали бойову нічию з пенальті в чемпіонаті України

Незважаючи на морозну і сніжну погоду, всі заплановані футбольні матчі в ці вихідні таки відбулися. Дізнавайтеся розклад і результати 14-го туру чемпіонату України. В одному з двох останніх поєдинків "Рух" і "Ворскла" на "Арені Львів" видали досить видовищну гру і розійшлися нічиєю 1:1.

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На 17-й хвилині рефері Юрій Іванов побачив порушення правил з боку полтавського француза Альюне проти Юрія Климчука. І сам потерпілий форвард з "точки" переграв Дмитра Різника. Команди не відсиджувалися в обороні і намагалися нав'язувати свою волю супернику, проте до перерви голів більше не було. Дивіться найкращі моменти першого тайму.

А вже на 52-й хвилині гості відновили рівновагу. Орендований у "Динамо" півзахисник Георгій Цітаїшвілі здійснив сольний прохід у штрафний майданчик "Руха" й ударом лівою ногою в ближній кут засмутив досвідченого Олександра Бандуру. Це перший гол українського грузина в офіційних матчах за "Ворсклу".

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Кожен із суперників міг схилити шальки терезів на свою сторону: непогані гольові моменти були. Однак у підсумку все завершилося мировою. Команди набрали по очку. "Ворскла" залишилася на п'ятій позиції, а "Рух" обігнав закарпатський "Минай" і тепер на передостанній сходинці.

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