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"Рух" і "Ворскла" видали бойову нічию з пенальті в чемпіонаті України

14 лютого, 18:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Львівська команда обігнала "Минай" внизу таблиці, полтавці залишилися п'ятими

Незважаючи на морозну і сніжну погоду, всі заплановані футбольні матчі в ці вихідні таки відбулися. Дізнавайтеся розклад і результати 14-го туру чемпіонату України. В одному з двох останніх поєдинків "Рух" і "Ворскла" на "Арені Львів" видали досить видовищну гру і розійшлися нічиєю 1:1.

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На 17-й хвилині рефері Юрій Іванов побачив порушення правил з боку полтавського француза Альюне проти Юрія Климчука. І сам потерпілий форвард з "точки" переграв Дмитра Різника. Команди не відсиджувалися в обороні і намагалися нав'язувати свою волю супернику, проте до перерви голів більше не було. Дивіться найкращі моменти першого тайму.

А вже на 52-й хвилині гості відновили рівновагу. Орендований у "Динамо" півзахисник Георгій Цітаїшвілі здійснив сольний прохід у штрафний майданчик "Руха" й ударом лівою ногою в ближній кут засмутив досвідченого Олександра Бандуру. Це перший гол українського грузина в офіційних матчах за "Ворсклу".

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Кожен із суперників міг схилити шальки терезів на свою сторону: непогані гольові моменти були. Однак у підсумку все завершилося мировою. Команди набрали по очку. "Ворскла" залишилася на п'ятій позиції, а "Рух" обігнав закарпатський "Минай" і тепер на передостанній сходинці.

Другий етап
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
14
5
6
3
18
11
7
21
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н П П В
6
ОлександріяОлександріяОле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забиті 20
Пропущені 18
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н Н П
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забиті 14
Пропущені 20
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
13
РухРухРух
14
1
7
6
13
24
-11
10
Забиті 13
Пропущені 24
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н В П Н Н
14
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
14
10
3
1
28
11
17
33
Забиті 28
Пропущені 11
Різниця 17
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
14
8
6
0
30
11
19
30
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
6
5
3
19
13
6
23
Забиті 19
Пропущені 13
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В В Н П
4
ЗоряЗоряЗор
13
6
5
2
25
11
14
23
Забиті 25
Пропущені 11
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
ОлександріяОлександріяОле
14
5
4
5
20
18
2
19
Забиті 20
Пропущені 18
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
7
КолосКолосКол
14
4
7
3
18
16
2
19
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н Н П
8
ОлімпікОлімпікОлі
13
5
2
6
21
23
-2
17
Забиті 21
Пропущені 23
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н В П Н
9
МаріупольМаріупольМар
14
4
4
6
14
20
-6
16
Забиті 14
Пропущені 20
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П В Н
10
ЛьвівЛьвівЛьв
13
3
3
7
10
27
-17
12
Забиті 10
Пропущені 27
Різниця -17
Результати останніх матчів: В Н Н П В
11
Дніпро-1Дніпро-1Дні
14
3
2
9
18
28
-10
11
Забиті 18
Пропущені 28
Різниця -10
Результати останніх матчів: В П П П П
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
14
1
8
5
13
19
-6
11
Забиті 13
Пропущені 19
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н В П
13
МинайМинайМин
13
2
4
7
10
25
-15
10
Забиті 10
Пропущені 25
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н

Читайте також: Перші образи Мілевського після дебюту в "Минаї"

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